"Lotto minder sterk in 2019" 06 september 2018

00u00 0

Het is een drukke transferzomer geweest voor Lotto-Soudal. Greipel, Sieberg, Debusschere, Bak en Hofland gaan weg, Caleb Ewan is de enige grote naam die erbij komt. "Ik hoop dat er nog renners zullen volgen", zegt Wellens. "Op dit moment zijn we niet versterkt. De verhouding van vertrokken renners tegenover nieuwe renners helt over naar een negatieve balans. Het wordt niet gemakkelijk om nog goeie coureurs te vinden, want er moet worden gewerkt met een verminderd budget. Als het zo blijft, zijn we minder sterk dan dit jaar." (BA)