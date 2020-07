Exclusief voor abonnees "Loodvergiftiging kan leiden tot lager IQ of ADHD" Toxicoloog Jan Tytgat 08 juli 2020

"Te hoge loodwaarden leiden tot bloedarmoede, en zeker bij kinderen in volle groei kan dat organen zoals de lever en de nieren aantasten", zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven), die als student al de vervuilde reputatie van de buurt rond Umicore kende. "Loodvergiftiging verstoort ook de ontwikkeling van het zenuwstelsel, en dat kan gedragsproblemen, een lager IQ of aandoeningen zoals ADHD veroorzaken. Vooral kleine kinderen zijn er gevoelig aan, omdat ze hun handen veel in hun mond steken en zo het stof waaraan het lood zich hecht, opnemen."