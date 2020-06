Exclusief voor abonnees "Lockdown voelde aan als vreemdgaan" 3. CAFE DE KNOET, AARSCHOT 09 juni 2020

Uitbater Benoit Tess sloot tijdens de lockdown voor het eerst in 47 jaar de deuren van zijn café De Knoet in Aarschot. "Die weken voelden heel raar aan, een beetje zoals voor het eerst vreemdgaan. Ik neem nooit verlof en ben altijd open want ik heb hier elke dag vakantie", lacht hij. Op het terras heerst er een gezellige sfeer en de klanten drinken hun bier uit blikjes. "Dat werkt makkelijker. Maar wie een glas wil, krijgt dat natuurlijk." (DDH)

