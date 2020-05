Exclusief voor abonnees "Lille wil Moeskroen kopen" 25 mei 2020

Le Grand Retour? Volgens verschillende media in Henegouwen en Frankrijk praat Moeskroen-eigenaar Pairoj Piempongsant met Lille om zijn club te verkopen. Piempongsant, die 90% van de aandelen op Excel bezit, wil Moeskroen zo snel mogelijk kwijt, terwijl Lille op zoek is naar een satellietclub om jongeren te stallen. De gesprekken verlopen naar verluidt constructief. Tot 2015 had LOSC Moeskroen al in handen, maar toen Marc Coucke (toen nog bij Oostende) aandeelhouder bij de Noord-Franse topclub werd, werd dat huwelijk beëindigd om problemen met de licentie te vermijden. Piempongsant zou ook nog andere pistes dan Lille bewandelen, al zouden die niet even concreet en realistisch zijn. Bij Moeskroen was niemand bereikbaar voor officieel commentaar. (PJC)

