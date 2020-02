Exclusief voor abonnees "Liever verliezen door een échte goal" Bölöni 03 februari 2020

00u00 0

"Het is moeilijk om mijn frustratie uit te drukken. We verliezen liever door een échte goal - eentje waarover er niet gediscussieerd moet worden en waarvoor er wél een uitleg is. Ik begrijp dat het een moeilijke beslissing is. Wel moeten de mensen die de beslissingen moeten nemen, moediger zijn. Doellijntechnologie? Vroeg of laat zullen we er nog geraken. We zijn al ver opgeschoven en komen er wel. Als je ziet dat het op de Wereldbeker gebruikt wordt, dan komt die technologie er hier ook wel. Het zou veel polemiek wegnemen."

