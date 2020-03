Exclusief voor abonnees "Liever titel verdedigd" Greg Van Avermaet jaartje langer olympisch kampioen 25 maart 2020

00u00 0

Greg Van Avermaet blijft nu een jaar langer olympisch kampioen wielrennen. Al had hij zijn titel toch liever verdedigd. "Dit is een ontgoocheling. Iedereen keek er naar uit. Zeker ik, als uittredend kampioen. Jammer, maar de beslissing is zeker ook wel te begrijpen", klinkt het. "Je voelde het aankomen, hé. Voor veel atleten was zich kwalificeren ook moeilijk geworden, omdat de voorbereidingswedstrijden afgelast werden en ze trainingsproblemen kenden. Reken daar nog eens het aantal atleten bij dat bij mekaar zou komen op de Spelen en alle toeschouwers die aanwezig zijn op zo'n evenement..."

