"Liever sóms Carcela op volle kracht dan áltijd op halve kracht" Preud'homme 31 oktober 2019

Na de wedstrijd sloeg Michel Preud'homme z'n arm om de schouder van Mehdi Carcela. De Marokkaan mocht nog eens in de basis starten en scoorde ook. "Maar die knuffel kwam er vooral omdat ik zag dat hij er helemaal doorzat", knipoogde de Standard-coach. "Ik heb hem gezegd: ik zal eerst nagaan hoeveel kilometers je exact hebt gelopen. Dan zal ik kunnen zeggen of je er door mocht zitten of niet."