"Liever lelijke mensen op mijn scherm" BV kijkt TV | Leen Demaré (56) Joe-presentatrice 02 juni 2018

"In de jaren 80 had ik een kleine tv op de slaapkamer, tegenwoordig heb ik een iPad. Ik vind

namelijk niets leuker dan series kijken in bed. Haast álle goede reeksen heb ik al gezien. Want er staat ook veel rommel op Netflix. Voor 'La casa de papel' ben ik bijvoorbeeld afgehaakt. De Spaanse heist-serie is mij te clean. Geef mij maar lelijke mensen op tv in plaats van iemand die perfect opgemaakt is. Ik zie liever een serie over drugskartels dan één die zich afspeelt in de wereld van topmodellen. De Italiaanse maffiaseries 'Suburra' en 'Gomorra' vond ik bijvoorbeeld zeer de moeite."

