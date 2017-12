"Liever kort door de bocht dan rood licht" Van Besien geeft toe 00u00 0

Een veiliger Antwerpen voor fietsers en geen voorrang meer voor de auto: het is een speerpunt van Samen, de lijst van Groen en sp.a. Maar uitgerekend in een periode waarin de politie roekeloze fietsers extra in het oog houdt, lapt boegbeeld Wouter Van Besien de verkeersregels aan zijn laars. Er is een filmpje opgedoken waarin hij over een zebrapad op het kruispunt van de Plantin en Moretuslei fietst en op de stoep de Provinciestraat inslaat. Her en der komt hem dat op een pak tegenwind te staan, maar zelf maakt hij er geen drama van. "Ik ben een fervent fietser. En ja, ik snijd liever wel eens iets af in plaats van twee keer voor een rood licht te moeten wachten. Ik wil er in de volgende legislatuur voor zorgen dat de fietsinfrastructuur verbetert." (PhT)

