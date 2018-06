"Liever kaas en olijven dan zoet" 30 juni 2018

"Mijn man zaliger was een snoeper, maar zelf ben ik geen zoetekauw. Ik hap hooguit wat donkere chocolade weg, 's middags bij mijn koffie. Als tussendoortje hou ik het bij blokjes kaas of olijven, al heb ik voor onderweg wel altijd koekjes op zak. Zodra mijn zicht troebel wordt, weet ik dat mijn insulinepeil laag staat. Na de avondmaaltijd knabbel ik niet meer, tenzij een yoghurtje een uur na mijn eten. Ik drink wél af en toe een gin-tonic of pastis in de zomer. Dat laatste heb ik leren kennen door in Frankrijk op vakantie te gaan. Voorts drink ik alleen droge witte wijn, omdat van rode wijn mijn suikergehalte veel hoger piekt. Overdag drink ik kraantjeswater."