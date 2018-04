"Liefst jong en Belgisch" Opvolger Devroe 07 april 2018

Herman Van Holsbeeck out, Luc Devroe in. Al was die laatste er eigenlijk al, pas gisteren heeft Anderlecht officieel aangekondigd dat Devroe de nieuwe sportief directeur wordt. Gisteren volgde hij de match op Mambourg (foto). "We moeten per positie een dubbele bezetting nastreven", lichtte Devroe zijn plannen op de clubwebsite toe. "Liefst met zoveel mogelijk jonge en Belgische spelers. Als we een speler halen, moet die een directe meerwaarde vormen. Ik hecht daarnaast veel belang aan scouting, terwijl ook de jeugdwerking een prioriteit blijft. Op die manier moeten we de huisstijl bewaren en onze sportieve doelstellingen halen."

