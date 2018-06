'Liefde voor muziek' sluit af met gouden plaat 05 juni 2018

Op VTM werd gisteren de laatste aflevering van 'Liefde voor muziek' uitgezonden, en dat vierden artiesten en crew met een barbecue bij productiehuis Zodiak in Lint. Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Coco Jr, Silvy De Bie (foto) en Gert Bettens van K's Choice tekenden present. Niels Destadsbader, Sarah Bettens en Sharon den Adel hadden andere verplichtingen, maar dat kon de pret niet drukken. De artiesten kregen immers een gouden plaat voor de verkoop van de compilatie-cd 'Liefde voor muziek 2018'. "Wat een leuke verrassing", klonk het bij Silvy. "Het album is zelfs nog niet uit, dit had ik echt niet zien aankomen." Ze blikt ook tevreden terug op haar deelname. "Ik deed in de eerste plaats mee om van die dancestempel af te geraken, en ik denk dat het gelukt is om me van een andere kant te laten zien. Ik heb er ook een heel fijne vriendengroep aan overgehouden." (IDR)

