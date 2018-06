'Liefde Voor Muziek' op één in Ultratop 16 juni 2018

00u00 0

Het album 'Liefde Voor Muziek' van het gelijknamige VTM-programma doet het erg goed. Deze week staat de cd op één in de Ultratop album chart. Sinds de release op 1 juni is het album meer dan 20.000 keer verkocht, waardoor het nu al platina haalt. "Het doet veel plezier om te zien dat het succes van het tv-programma zich doorzet in de verkoop van de compilatie-cd", zegt Niels Dierckx, adjunct-hoofd productie bij Medialaan. Op het album staan per artiest drie nummers.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN