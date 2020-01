Exclusief voor abonnees "Lichaam en geest willen niet meer" AUSTRALIAN OPEN | Darcis heeft laatste bal geslagen 17 januari 2020

Het zit erop voor Steve Darcis (ATP 176). Een 5-7, 5-7-nederlaag tegen Elliot Benchetrit (ATP 226) in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open werd zijn allerlaatste profwedstrijd. "Dit is toch een beetje triest", beet Darcis (35), die bij een 5-3-voorsprong in de eerste set twee setpunten liet liggen, op zijn lip. "Diep vanbinnen heb ik nog wel zin om te tennissen, maar als je niet kan trainen of een match kan spelen zonder pijn, en in het dagelijkse leven ontstekingsremmers (voor zijn elleboogblessure, red.) nodig hebt, dan houdt het op. Lichaam en geest willen niet meer." De voormalige nummer 38 van de wereld koos voor de relatieve anonimiteit van de kwalificaties van een grandslamtoernooi om zijn adieu te zeggen. "Ik ben in Australië en ze geven me geld (12.500 euro) om hier mee te doen, dat ga ik dan niet door het venster buitengooien, hè", aldus Darcis. In maart treedt de Luikenaar in dienst bij de AFT (association francophone de tennis), waar hij als coach voor het pro-team aan de slag gaat. "Ik ben klaar om aan een nieuwe pagina te beginnen. Ik zou graag het beeld achterlaten van iemand die het maximale uit zijn carrière heeft gehaald."

