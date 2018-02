'Levenslange' rijongeschiktheid duurt soms maar zes maanden 27 februari 2018

Wie door een politierechter levenslang rijongeschikt verklaard is, kan dat oordeel binnenkort al na een halfjaar laten opheffen. "Vroeger was dat pas na twee jaar mogelijk. Door die termijn fel in te korten, zal een drugs- of alcoholverslaafde gemotiveerder zijn om die problemen snel aan te pakken", meent politierechter Kathleen Stinckens. Wie na een zes maanden weer geschikt bevonden wordt om een voertuig te besturen, moet wél eerst het eventuele rijverbod uitzitten dat hem of haar opgelegd is. Eerder wordt het rijbewijs sowieso niet teruggegeven. De wetsaanpassingen gaan eerstdaags in. (KSN/JHM)