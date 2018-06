"Levende kippen niet welkom in stadion" OPVALLEND 16 juni 2018

Dat Bengaals vuur of gevaarlijke wapens niet welkom zijn in een stadion wist u wellicht al. Nu beklemtoont de Russische overheid dat ook... levende kippen verboden zijn. Nigeriaanse supporters waren namelijk massaal op zoek gegaan naar het pluimvee in Kaliningrad, omdat het beschouwd wordt als een geluksbrenger. Acht jaar geleden in Zuid-Afrika deed het fenomeen zich ook voor. Sommige supporters werden zelfs de toegang geweigerd voor het duel tegen Argentinië omdat ze beschilderde kippen mee hadden. De Super Eagles verloren toen overigens met 1-0. Vanavond dus misschien toch best op zoek gaan naar een alternatief voor de confrontatie met Kroatië? (VDVJ)