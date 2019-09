Exclusief voor abonnees "Let op met supplementen via internet" 05 september 2019

00u00 0

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) ontvangt steeds meer klachten over voeding die wordt aangekocht via het internet, en dan vooral over voedingssupplementen. Dat blijkt uit een eerste rapport van de 'cel e-commerce' van het FAVV, zo schrijft Le Soir. Ongeveer 31% van de Belgen koopt intussen al voeding via het internet, zo bleek uit eerder onderzoek van handelsfederatie Comeos. "Onze cel heeft in één jaar 108 dossiers behandeld", klinkt het bij het FAVV. "De meest alarmerende, en ook de meest risicovolle, gaan over supplementen. Die komen vaak van buitenlandse websites en hebben geen notificatienummer gekregen van de FOD Volksgezondheid: er is geen voorcontrole gebeurd, waardoor ze bijvoorbeeld verboden stoffen kunnen bevatten."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis