Exclusief voor abonnees "Lestienne twee keer ontmaskerd als bedrieger" 26 augustus 2019

00u00 0

"Maxime Lestienne heeft twee keer de boel proberen te belazeren", zag onze huisref Tim Pots. "Boucaut had eerst zijn schwalbe goed doorzien, vervolgens ontmaskerde de VAR hem opnieuw als bedrieger. Wanneer een aanvaller de bal met de hand raakt en daar een onmiddellijke scoringskans uit volgt, moet het doelpunt altijd afgekeurd worden. Het was ook een terechte beslissing om Lestienne te bestraffen met een tweede gele kaart. Alleen bij een accidenteel contact hoefde dat niet, maar nu probeerde hij iedereen te misleiden. Lestienne maakte een duidelijke armbeweging en wou vervolgens iedereen doen geloven dat er niks aan de hand was door te juichen. Stel je voor dat er geen videoref was geweest, zeg..." (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis