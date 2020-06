Exclusief voor abonnees "Lessen Chinees in de Oostkantons" Mario Steurs Ying Ying Travel 04 juni 2020

Van georganiseerde reizen in China, Japan en Mongolië naar een camping in eigen land: het is eens wat anders. In plaats van landgenoten naar Azië te sturen en Chinese groepen naar Vlaanderen te halen, huurde Mario Steurs van Ying Ying Travel deze zomer een deel van een camping rond Sankt-Vith. Door de uitbraak in Wuhan werd hij al begin dit jaar met de coronacrisis geconfronteerd.

