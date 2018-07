"Les Bleus zijn favoriet" Vertonghen 09 juli 2018

Het klonk bijna verontschuldigend, toen hij moest toegeven dat hij tijdens dit WK nog maar weinig wedstrijden gezien had. En dus ook niet echt wist welk niveau Frankrijk tot dusver haalde. "Ik zag wel hun achtste finale tegen, euhm, Argentinië, toen Mbappé zo goed was", aldus Vertonghen. "Frankrijk is gewoon een heel goeie ploeg die een beetje van alles heeft. Een elftal zoals dat van ons, met veel kwaliteiten, gestalte, snelheid... Een ploeg die ook kan scoren uit stilstaande fases. (denkt) Ik vind Frankrijk ook iets completer dan Brazilië. Ze hebben van alles nog wat meer. Kijk, Brazilië rekent echt wel op die individuele flitsen, terwijl ik het gevoel heb dat Frankrijk meer één geheel is. Met meer organisatie ook. Ze hebben veel balans in hun elftal." Dat België door een groot deel waarnemers nu als favoriet wordt beschouwd, door die zege tegen Brazilië, wordt door Vertonghen weerlegd. "Frankrijk zal ook de volgende wedstrijd favoriet zijn. Maar wij kunnen in ieder geval weer van ons laten horen." (NP)

