"Leraren moeten wakker worden": Crevits scherp na zwakke schoolresultaten voor Frans Remy Amkreutz

08 juni 2018

05u00 0 De Krant "We moeten allemaal wakker worden. Ook de leraren." Die boodschap geeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) nu duidelijk is dat leerlingen uit het lager onderwijs ondermaats scoren voor Frans. Uit een inspectieverslag bleek al dat één op de drie leerkrachten in het basisonderwijs te onzeker is om Frans te praten in de klas.

Het is pover gesteld met de kennis van het Frans bij onze leerlingen lager onderwijs, zo blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven bij 2.098 leerlingen uit het zesde jaar. Zo'n 69 procent van de leerlingen bereikt de eindtermen - de minimumdoelen die een groep leerlingen moet halen - voor luisteren. Amper 45 procent haalt de eindtermen voor leesvaardigheid. Een minderheid van de leerlingen slaagt erin om inhoudelijk en vormelijk correct Frans te spreken.

Opvallend: in 2010 werden nieuwe eindtermen voor Frans ingevoerd, waarbij de nadruk ligt op leren communiceren. Sindsdien moeten leerlingen bijvoorbeeld een vlot gesprek kunnen voeren en aanvullingen kunnen doen bij een geschreven tekst. "Wat zien we nu?", zegt Crevits. "Voor de oude eindtermen, waarvan een aantal zijn gebleven, wordt het niveau vlot gehaald. Je kunt dus niet zeggen dat het niveau is gedaald. Maar we zien ook dat concretere, meer ambitieuze eindtermen niet worden gehaald."

