... Leko niet opgezet met uitgelekte plannen 23 april 2018

00u00 0

Ivan Leko apprecieerde het uitlekken van de kampioenenviering, alsook het speculeren over de titel pakken tegen Anderlecht op speeldag zeven niet echt. "Daar ben ik boos om. Omdat dat rekenen ons niet helpt. Dat is fout. Er heerste al een kampioenensfeer, maar iedereen vergat dat onze tegenstander 9 op 12 had gepakt. Ik merkte een gebrek aan focus. Het enige wat nu telt is RC Genk vrijdag, voor de rest niets." (WDK)