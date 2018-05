"Leko dúrfde trainer van Club worden. Toen wist ik: 'He has balls'" Stephan Keygnaert

15 mei 2018

07u32 0 De Krant Vincent Mannaert heeft geen geheimen. Op zijn WhatsApp-profiel viel gisterochtend te lezen: 'Laatst gez. vandaag om 03:40.' Het duurde tot omstreeks 9u eer het feestvarken schijnbaar opnieuw onder de levenden was. 'Is een interview over de nabije toekomst mogelijk?', appten we. Een paar uur later boog hij over een glas bubbels en ons opnamebandje.

Proficiat - en hoe voelt Vincent Mannaert zich deze middag?

"Heel blij. Een gevoel van grote tevredenheid."

Bart Verhaeghe sprak zelfs over: "Deze titel is mooier dan twee jaar geleden."

"Dat vind ik niet. Elke titel heeft zijn verhaal, maar twee jaar geleden was ik euforischer - enerzijds na zó lang wachten voor de club (elf jaar, red.), anderzijds omdat het toch ook de eerste titel was van het huidige management."

"Maar ik kan Bart begrijpen... Toen we samen zeven jaar geleden aan dit avontuur begonnen, hadden we een duidelijke visie - we wilden de identiteit van Club Brugge teruggeven aan de fans. In alle gesprekken die we toen voerden met de supportersverenigingen, bleek dat de fans zich minder en minder konden vereenzelvigen met waar Club Brugge 120 jaar voor had gestaan. We hebben toen als eerste club ingespeeld op sociale media, we zijn naar de jonge fans getrokken, naar de vrouwelijke supporters... Als Bart uitgelaten is, is dat omdat het 'Club Brugge-gevoel', No Sweat/No Glory, vandaag sterker leeft dan ooit."

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN