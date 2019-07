Exclusief voor abonnees "Lek na laatste bocht" PECH VOOR VIVIANI 13 juli 2019

Geen tweede spurtsucces voor Elia Viviani in Chalon, geen derde Tourritzege voor Deceuninck-Quick.Step "Hij reed lek in volle sprint. Een leegloper", jammerde CEO Patrick Lefevere. "En 'toucheerde' Richeze ook heel even. Het was zeker geen evidente spurt, maar Elia werd goed aangetrokken, vond ik. Tactisch klopte alles. Lampaert, die vol reed van 800 tot 400 meter van de streep, Mørkøv die feilloos overnam en uiteindelijk Richeze die trok tot op 150 meter. Het liep een beetje bergop en de wind blies pal op de kop. Daarom wachtte Viviani ook wat langer. Maar door die lekke band zullen we nooit weten wat hij hier had kunnen oogsten." Viviani zelf liep er beteuterd bij. "Na de laatste bocht voelde ik dat mijn wiel stabiliteit ontbrak. Ik realiseerde me dat ik lek aan het rijden was en dat ik geen normale sprint zou kunnen rijden. Pech, natuurlijk. Het maakt me een beetje triest na het harde werk dat de ploegmaats de hele dag lang hebben opgeknapt. Eerst om de twee vluchters in te rekenen, later om me perfect af te zetten voor de spurt. Helaas maakt dit deel uit van het wielrennen." (JDK/NVK)

