"Legalisering van cannabis kan ook snel gaan in België" Sam Ooghe

09 augustus 2019

05u04 10 De Krant Luxemburg gaat cannabis als eerste land in Europa volledig legaal maken. Bedoeling is om de productie binnen de vier jaar zelf te organiseren en taksen te heffen op de verkoop. "Alleen op die manier blijft de drug veilig", klinkt het. De Luxemburgse regering richt zich ook nadrukkelijk tot andere Europese landen: "Het is tijd om meer open-minded te worden over drugs."

"Een historisch precedent", zegt criminoloog Steven Debbaut (UGent). "In ons land kanten N-VA en Vlaams Belang zich tegen legalisering, maar bij de andere grote partijen - aan beide kanten van de taalgrens - zijn er openingen en zelfs officiële pro-standpunten. Ook in België kan het snel gaan."

Het bezitten en verkopen van cannabis is verboden in ons land, al geldt sinds 2005 de laagste vervolgingsprioriteit voor persoonlijk gebruik.



De kwestie komt sowieso ten vroegste op tafel wanneer er een nieuwe federale regering is. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) laat weten dat hij alvast geen vragende partij is voor de legalisering van cannabis.

