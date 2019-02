"Leg ook 's winters zonnebril in wagen" 27 februari 2019

De politiezone Antwerpen roept alle automobilisten via Twitter op om ook in de winter een zonnebril in de wagen te leggen. De laaghangende zon kan voor gevaarlijke situaties zorgen, klink het, omdat bestuurders plots verblind worden. Vuile ruiten dringen de zichtbaarheid nog verder terug. Gemiddeld gebeuren er elk jaar 622 ongevallen door een laagstaande zon in combinatie met een nat wegdek, zo blijkt uit cijfers van Vias.

HLN