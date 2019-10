Exclusief voor abonnees "Leer kinderen met dyslexie eerst schrijven en dan pas lezen" 14 oktober 2019

De manier waarop we kinderen nu leren lezen, is nefast voor kinderen met dyslexie. Dat zegt Daan de Laat van het NeuroVisueel Centrum in het Antwerpse Wommelgem, die een eigen leesmethode ontwikkelde. Daarmee heeft hij al duizend kinderen met dyslexie geholpen. "De leerkracht vertelt nu dat je gewoon goed moet luisteren om te weten hoe je een woord moet schrijven. Dat klopt niet - een kind dat 'bed' hoort, schrijft 'bet'. Om te kunnen schrijven, moet je weten hoe een woord eruitziet. Daarna lees je het zonder aarzeling. Dus eerst schrijven en dán lezen." (LVB)