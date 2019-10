Exclusief voor abonnees 'Laukaku' versus twee Belgen 23 oktober 2019

00u00 0

Antonio Conte vindt het geen do or die-wedstrijd. Nochtans moet Inter vandaag op San Siro wel alle troefkaarten op tafel gooien na een 1 op 6. Een wedstrijd tegen Dortmund met een Belgisch kantje. De Gazzetta dello Sport zocht Roberto Martínez op voor meer uitleg over Axel Witsel, Thorgan Hazard en Romelu Lukaku. Ze kwamen met een hoop superlatieven terug - de bondscoach doet niet anders.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen