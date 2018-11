"Laten zien wat ik waard ben" Carcela 08 november 2018

In tijden van nood kijken ze bij Standard naar Mehdi Carcela. Draaischijf, kandidaat-Gouden Schoen, intrinsiek de beste speler van de Rouches. Het zal vanavond niet anders zijn in Krasnodar. De spotlights op de Marokkaanse international. Hij moet zijn ploeg bij de hand nemen in de hoop op een goed resultaat. "We weten wat we mogen verwachten", zegt hij. "Een zeer moeilijke wedstrijd waarin we verdedigend op onze hoede moeten zijn. Ze spelen snel, vinden mekaar blindelings. Zeker in het aanvallende compartiment. Defensief compact voetballen wordt belangrijk. We zullen er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Maar de details zullen beslissend zijn."

HLN