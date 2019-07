Exclusief voor abonnees "Lastigste Tour die ik al gezien heb" De hoop van de Fransen Bardet 05 juli 2019

"Het parcours heeft me betoverd", verwoordde Romain Bardet (28) zijn gevoelens over de vele cols boven de 2.000 meter. Thierry Gouvenou tekende een route uit richting Parijs die op zijn maat gemaakt is. Amper tijdritkilometers - al zal het zondag in de ploegentijdrit wel vooral schade beperken zijn voor AG2R. En vooral veel klimwerk in het hooggebergte. Maar kan de Franse Tourhoop de verpletterende druk aan? "Die ritten boven de 2.000 meter worden belangrijk", knikte Bardet gisteren. "Ik heb daar dit jaar zeer specifiek op getraind. Volgens mij is dit de lastigste Tour die ik ooit gezien heb. Dat geeft hoop. Vorig jaar gebeurde er te lang niets. Nu zal het drie weken koersen zijn. Al van bij de start zullen er verschillen zijn bij de favorieten."

