"Lastig tegen vers bloed" Vanmarcke 13 april 2018

Of er nog wat 'jus' in zijn benen zit? "De conditie kan niet weg zijn", meent Sep Vanmarcke. "Maar tijdens de parcoursverkenning donderdag, dacht ik: pfoeh, het wordt lastig tegen die 'verse' mannen. Mentaal zal ik me nog wel één keer kunnen opladen. Maar puur fysiek staan wij, Vlaams-klassieke renners, in deze fase van het voorjaar niet meer op ons scherpst - we aten toch stevig vóór elke koers, waardoor we makkelijk een kilo of twee bijkwamen. Dat betalen we in principe cash. Al kan de iets makkelijkere finale van de Gold Race in ons voordeel spelen."

