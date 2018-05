"Laser verjongt de vagina" SEKS 19 mei 2018

De menopauze is niet langer 'het begin van het einde van je seksuele leven'. "Ja, de vaginawand wordt droger in de overgang, wat seks pijnlijk kan maken, maar er zijn talloze producten op de markt om dat probleem op te lossen. Naast lustopwekkende oliën en glijmiddelen bestaat er zelfs een lasertechniek die je vagina verjongt, de zogenaamde 'Mona-Lisa Touch'. Door deze behandeling wordt je vaginawand dikker en elastischer, en daardoor makkelijker vochtig. De

behandeling duurt maximaal vijftien minuten, is nagenoeg pijnloos en gebeurt door een arts."