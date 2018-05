'LaRa' vliegt voor België naar Mars 15 mei 2018

00u00 0

Ons land zal deelnemen aan de Europees-Russische Mars-missie die binnen twee jaar moet vertrekken, zo heeft de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) meegedeeld. 'LaRa' (Lander Radioscience) wordt het allereerste Belgische instrument dat op de Rode Planeet zal landen. Doel is om dankzij LaRa - een radiozender en ontvanger - de rotatie en de inwendige structuur van Mars te kunnen bestuderen. Het instrument wordt gebouwd door het bedrijf Antwerp Space, en wetenschappers van de UCL zullen de antennes voor hun rekening nemen. België nam ook deel aan het eerste luik van de missie ExoMars, maar de lander Schiaparelli crashte in 2016. Ook bij de Amerikaanse InSight-missie naar Mars, die begin deze maand is gelanceerd, is ons land betrokken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN