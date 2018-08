"Laptop in klas is even goed als pen en papier" 24 augustus 2018

Lesnotities nemen door ze in te tikken op de laptop, werkt even goed als de klassieke blocnote en balpen gebruiken. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen. De nota's - de ene helft op papier, de andere helft op het scherm - van leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar en van universiteitsstudenten werden getoetst aan de hand van een vragenlijst. "Onze deelnemers waren het niet gewend om te noteren met de computer, en toch behaalden ze vergelijkbare resultaten", klinkt het. Wel is er een verschil in de nota's. "Die met pen en papier zijn korter, maar lenen zich er beter toe om structuur aan te brengen. Computernotities zijn beduidend langer en bevatten vaak meer kernelementen. Daardoor zijn ze vollediger." Volgens de onderzoekers moet het onderwijs "niet langer bang zijn voor computers in de klas".

