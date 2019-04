Exclusief voor abonnees 'Langste veggietafel' afgelast, want vlees was verplicht 11 april 2019

Het had één groot vegetarisch feest moeten worden in Dendermonde op 5 mei: 'De Langste Veggietafel'. Maar initiatiefnemer EVA vzw heeft het evenement nu afgeschaft - want het Dendermondse stadsbestuur had volgens hen geëist dat er ook vlees op tafel zou komen. "Het lijkt alsof onze bestuurders niet beseffen welk draagvlak er bestaat voor dergelijke initiatieven", hekelt EVA. Eerder organiseerden steden als Gent en Mechelen al 'De Langste Veggietafel'. Dendermonds schepen Leen Dierick (CD&V) noemt de heisa "voorbarig". "Ik heb alleen maar de vraag gesteld of er ook vlees aanwezig kon zijn om me voldoende te informeren." (DND)