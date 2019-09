Exclusief voor abonnees "Lange, zware tijdrit" Lampaert 24 september 2019

Zaterdag won hij nog de Ronde van Slowakije, morgen rijdt hij het WK tijdrijden en zondag is er het WK op de weg. Dat is veel voor één renner en dus rekent Yves Lampaert niet op een topresultaat. "Het wordt een lange, zware tijdrit. Top tien zou mooi zijn." Als Lampaert top acht rijdt, maakt hij aanspraak op een olympisch ticket. Dat is, schat Lampaert, te hoog gegrepen. "In een kortere tijdrit zou het me misschien lukken. Ik ben zeker dat Victor Campenaerts op het podium eindigt. De twee gekwalificeerden voor Tokio zijn gekend, denk ik (Remco Evenepoel is na zijn Europese titel al zeker van olympische kwalificatie, red.)." (JDK/MG)