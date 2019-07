Exclusief voor abonnees "Lange regeringsvorming kost 2 miljoen per dag" 17 juli 2019

Als de federale formatie net als in 2010-2011 zeer lang aansleept, blijft dat niet zonder financiële gevolgen. "Als de regeringsvorming meer dan een jaar aansleept, zijn de stijgende rentevoeten (voor het terugbetalen van onze staatsschuld, red.) de eerste kost", zegt econoom Bruno Colmant (ULB /UCL). Hij verwacht dat die oploopt tot 400 miljoen per jaar. "Als de rentevoeten zouden stijgen, zou er meer druk zitten op de vorming van de regeringen." De politieke onzekerheid heeft ook een impact op de groei, omdat ondernemers minder vertrouwen hebben. "Die kost kan oplopen tot 400 miljoen euro. Een lange crisis kan leiden tot een meerkost van 750 miljoen euro per jaar, of 2 miljoen euro per dag." Maar volgens Colmant is het grootste risico dat "mensen zich na een tijd zorgen zullen maken over hun pensioenen. Veel moeilijker te becijferen, maar veel gevaarlijker."

