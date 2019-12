Exclusief voor abonnees "Lampjes maken koude dagen iéts warmer" Selay Selvi (18) versiert het huis van haar ouders 17 december 2019

00u00 0

Bij Selay Selvi (18) thuis staat een kerstboom - en dat is aan de studente zelf te danken, zegt ze. "Al van kleins af aan kreeg ik cadeaus bij Sinterklaas. En mijn ouders hebben ook altijd hun best gedaan om het huis te versieren gedurende de kerstperiode. Ik ben opgegroeid met al die leuke tradities rondom mij. Dat was altijd een hele beleving."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis