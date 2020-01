Exclusief voor abonnees "Lamkel Zé heeft psychische problemen" Bölöni 07 januari 2020

Eerste persmomentje met Laszlo Bölöni, gisteren in Spanje. Een obligate terugblik van de Antwerpse T1 op de eerste trainingsdag. "Ik weet niet hoe het weer in Antwerpen is, maar hier is het beter. De omstandigheden zijn ideaal. Of ik tevreden ben met wat ik zag op de eerste trainingen? Die waren zoals altijd makkelijk. Waarom? Omdat de spelers dan nog zin hebben."

