Exclusief voor abonnees "Lamkel Ze heeft ons opgefokt" Vormer 03 februari 2020

Bedolven onder één langgerekt fluitconcert werd het niet de middag van Lamkel Ze. De controversiële Kameroener had geen enkele bijdrage. Anders dan zijn Instagrampost aan het adres van Club Brugge in de aanloop van de match deed vermoeden. "We zaten er goed op", aldus Ruud Vormer. "Natuurlijk hebben we dat allemaal gezien. Dan fok je elkaar op, hé. Of het slim was? Ik zou het nooit doen. Het is zijn ding, verstandig was het niet. Hij heeft ons scherpgezet." (TTV)