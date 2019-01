'Lambik Plastiek' ten strijde tegen de plasticsoep 22 januari 2019

Ook stripfiguren springen nu in de bres voor het klimaat. In hun nieuwste album 'Lambik Plastiek' gaan Suske en Wiske op zoek naar een oplossing voor de plasticsoep in de oceanen. Wanneer ze een aangespoelde walvis redden die na het eten van zwerfafval doodziek is, besluiten Lambik en professor Barabas het probleem aan te pakken. "In een bijlage bij de strip gaan we dieper in op hoe de plasticsoep is kunnen ontstaan, bekijken we hoe groot het probleem in België en Nederland is en brengen we een portret van Boyan Slat, de jonge Nederlandse oprichter van The Ocean Cleanup", legt Bert Van Roy van Standaard Uitgeverij Strips uit. "We geven ook enkele tips om zelf mee te helpen om de grote vuilnisbelt op zee op te ruimen." De bijlage kwam tot stand in samenwerking met The Ocean Cleanup zelf en ook Sea Life springt mee op de kar. Zij lanceren 'Lambik Plastiek' met een grote 'beach cleanup' op 13 maart, in Blankenberge en Scheveningen.

