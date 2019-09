Exclusief voor abonnees 'Lachend kakje' doet z'n job 06 september 2019

00u00 0

Aanzienlijk minder kinderen zijn afgelopen zomer verloren gelopen aan de Belgische kust. Waar vorig jaar nog 1.708 kleintjes de weg kwijt raakten, waren dat er dit jaar 1.021 - een daling met 67%. Vooral augustus was een kalme maand, met 461 interventies, tegenover 560 in juli. Dat blijkt uit cijfers van de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen. Het ziet er met andere woorden naar uit dat het 'lachend kakje' en de andere nieuwe verdwaalpalen in Oostende hun job gedaan hebben. Alhoewel: op dát strand liepen toch nog altijd de meeste kinderen verloren, gevolgd door dat van Blankenberge en De Haan.