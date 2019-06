Exclusief voor abonnees "Lachen met Italianen" ZAP | Tv-reporter Ben Roelants (38) 08 juni 2019

00u00 0

"Als reisduif kikker ik op van documentaires over andere culturen. 'Conan O'Brien Goes to Italy' vind ik onwijs grappig. De Amerikaanse komiek roept 'tortellini' of 'tagliatelli' naar de Italianen, en als hij zogezegd Italiaanse muziek oplegt, is het reclame van Mama Miracoli. Denigrerend en stigmatiserend, als je erover nadenkt, maar ik moet er hard om lachen. Nadeel is wel dat ik van reisprogramma's nóg vaker mijn koffers wil pakken. Sowieso ben ik als reisjournalist zelden thuis en in het buitenland kijk ik zelden tv. Als je op Bali bent, zijn er toffere dingen te zien dan de nieuwste Netflix-worp. Ik zit dan liever op de eerste rij voor de plaatselijke fauna en flora. Of ik tuur naar de avondhemel om sterren te zien. Tijdens het vliegen kijk ik uiteraard wél naar een serie genre 'Game of Thrones' om de tijd te doden. Wat kun je ánders doen?"

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis