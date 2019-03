Exclusief voor abonnees "Laatste keer switch naar zomertijd in 2021" 27 maart 2019

Volgend weekend moeten we het opnieuw doen met een uur minder slaap. Maar als het van het Europees Parlement afhangt, is het in 2021 voorgoed gedaan met het halfjaarlijks verdraaien van de klok. Concreet willen de Europarlementsleden dat alle lidstaten in maart 2021 een laatste keer overschakelen naar de zomertijd. Lidstaten die nadien voorgoed de wintertijd willen hanteren, zouden in oktober van dat jaar een laatste keer omschakelen. Want elke lidstaat moet nog zelf beslissen welke tijdsregeling hij verkiest, en dat ten laatste tegen april 2020. Het Europarlement dringt erop aan dat de lidstaten onderling overleg plegen om een lappendeken van tijdzones te vermijden. België dreigt te moeten kiezen of we ons aansluiten bij onze zuiderburen of onze noorderburen. In Frankrijk wil 60% in de zomertijd blijven, Nederland is dan weer voorstander van permanente wintertijd. (IDV)

