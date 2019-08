Exclusief voor abonnees "Laatste keer onveilig gevoel? Vorige week. Altijd vorige week" Jonas Van Vaerenbergh DJ Negration 22 augustus 2019

00u00 0

"De laatste keer dat ik me onveilig voelde achter de draaitafels?" Jonas Van Vaerenbergh (21) uit Opwijk, 's weekends bekend als DJ Negration, hoeft niet lang na te denken. "Vorige week. Altijd vorige week. Er gaat geen weekend voorbij zonder dat dronken mensen mij de huid vol schelden. Op trouwfeesten geldt dat minder, maar zelfs daar gebeurt het. Het zal wel iets van alle tijden zijn, maar ik vind het de laatste twee jaar erger worden. Het moet altijd maar goedkoper voor organisaties, en waar wordt dan op bespaard? Security. Het resultaat is dat dj's er zelf de amokmakers moeten uitpikken, als het al niet te laat is. Dat is de job van 'uitsmijters': wij moeten gewoon muziek draaien."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis