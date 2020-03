Exclusief voor abonnees "Laat zoveel mogelijk gedetineerden vrij" Toezichtsraad gevangenissen 31 maart 2020

"Iedereen die kan worden vrijgelaten onder voorwaarden, moét ook vrijkomen, om de gezondheidsrisico's door het coronavirus in te perken." Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen op basis van aanbevelingen van de Mensenrechtenraad van de VN. Concreet zou het aantal gedetineerden in elke strafinstelling teruggebracht moeten worden tot de maximale capaciteit. Daarnaast vraagt de raad gratis telefonie voor alle gevangenen en voldoende toegang tot stromend water en hygiëneproducten. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft al enkele maatregelen genomen. Gevangenen bij wie de reclassering goed verloopt, krijgen penitentiair verlof tot na de crisis, voorlopige hechtenis wordt zoveel mogelijk toegepast met een enkelband én de minister vraagt om de uitvoering van straffen uit te stellen. Voorts is het bezoek opgeschort en krijgen gedetineerden extra beltegoed. "Veroordeelden ontlopen hun straf niet, maar krijgen ze later", verzekert het kabinet van Geens. (CMG)

