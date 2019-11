Exclusief voor abonnees "Laat ze toch nog kind zijn" Kleuterjuffen getuigen | Evi Vandenbussche (29) 05 november 2019

00u00 0

Juf Evi van kleuterschool Sint-Lieven Kolegem in het Gentse Mariakerke is sinds dit schooljaar ingezet om het taalniveau van de 2,5- tot 5-jarigen op te krikken. Ze doet aan 'preteaching': elke maandag haalt ze taalzwakkere leerlingen uit de klas. "Met een groepje van maximaal zes trek ik naar ons talentenklasje, een knus aangekleed lokaal. Daar lees ik met de taalpop verhaaltjes voor en doen we taalspelletjes."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu