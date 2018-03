"Laat motards op busstrook rijden" Kris Peeters 26 maart 2018

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) wil motorrijders ook op de busstrook laten rijden. "Studies hebben uitgewezen dat daardoor het fileprobleem aanzienlijk kleiner wordt en het ook veiliger is dan te slalommen tussen het verkeer", zegt hij. Peeters doet die uitspraak nadat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gisteren, op de Dag van de Motorrijder, bekendmaakte dat een motorrijder per afgelegde kilometer 57 keer meer risico loopt dan een automobilist om zwaargewond te raken of te sterven bij een ongeval. In 2017 vielen onder de motorrijders 36 doden en 1.506 gewonden bij verkeersongevallen. Weyts liet zich eerder al negatief uit over het plan van motorrijder Peeters. "Als je motoren toelaat op busbanen, moet je voor veel categorieën een uitzondering maken. Misschien een populaire beslissing, maar ook de kortste weg naar een file op de busbaan", liet Weyts vorig jaar al optekenen. (BJM)

