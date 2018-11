"Laat mij Van Aert trainen" Roger De Vlaeminck 19 november 2018

Het hart van Roger De Vlaeminck klopt voor Wout van Aert, dat is bekend. En dat hart bloedt momenteel, gaf 'Monsieur Paris-Roubaix' in Hamme toe aan Sporza. "Wout mist snelheid, dat heb ik hem al een paar keer verteld. Hij moet meer achter de brommer trainen. Met 50, 60 km/u. En er zelfs eens naast gaan rijden. De eerste keer kun je dat 20 meter, daarna 30 meter en zo drijf je dat op." Voor De Vlaeminck is het simpel: "Laat mij Wout trainen en leiden. Misschien is het voor dit seizoen te laat, maar volgend seizoen kan dat lukken. Al moet hij eerst wel van die vervelende rechtzaak af. Want die speelt hem parten." (JDK)