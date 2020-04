Exclusief voor abonnees "Laat kinderen niet té veel naar scherm staren" Oogexperts 22 april 2020

Oogexperts van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) waarschuwen dat het toegenomen beeldschermgebruik door de lockdown bij kinderen tot oogschade kan leiden. Voor kinderogen houdt de combinatie van slechte verlichting en langdurig naar schermen turen een risico in op bijziendheid. Het kan immers de groei van het oog - die bij kinderen nog in volle gang is - verstoren, zodat de vorm ervan op termijn te lang wordt. En dat kan ervoor zorgen dat het kind later een bril moet dragen. Professoren Carina Koppen en Jos Rozema roepen daarom op om een aantal preventieve maatregelen te nemen. "Zeker voor kinderogen is voldoende daglicht heel belangrijk voor de ontwikkeling. Trek dus de gordijnen open en laat kinderen zoveel mogelijk buitenspelen, in de tuin of op het terras." Verder raden ze aan om erop toe te zien dat kinderen voldoende afstand bewaren tijdens het kijken en dat ze regelmatig pauze nemen. "Schakel ook minstens een uur voor het slapengaan alle beeldschermen uit."

